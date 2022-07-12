Шмигаль: Україна отримала ще $1,7 млрд допомоги від США

Україна отримала від США ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала три мільярди доларів" , - написав він.

Шмигаль подякував США та президенту Джо Байдену за підтримку України.