Шмигаль: Україна отримала ще $1,7 млрд допомоги від США
Україна отримала від США ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала три мільярди доларів", - написав він.
Шмигаль подякував США та президенту Джо Байдену за підтримку України.