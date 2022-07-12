Президент Шрі-Ланки написав заяву про відставку - Daily Mirror
Президент Шрі-Ланки Готабайя Раджапакса напередодні підписав свою заяву про відставку, датовану 13 липня, а спікер парламенту публічно оголосить про це нації в середу. Про це, з посиланням на видання Daily Mirror, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Заява про відставку президента була підписана і передана високопоставленому урядовцю, який передасть його спікеру парламенту.
Відомо, що президент все ще перебуває на території країни, проте планує покинути її цього тижня.
Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.
Нагадаємо, нового президента на Шрі-Ланці планують обрати вже 20 липня.