МВС: Поліція виявила в Україні понад 900 колаборантів

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що правоохоронці порушили понад 900 кримінальних справ за новою статтею про колабораційну діяльність під час війни.

"В даний час щодня вноситься до реєстру близько 10 нових кримінальних проваджень, всього їх понад 900. Серед найбільш поширених проявів такої діяльності - допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних органах влади" , - йдеться в повідомленні відомства.

Загалом притягнуто до відповідальності 163 особи. Проте більшість підозрюваних перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому судовий процес відбувається заочно.

Раніше, 3 березня, Верховна Рада ухвалила низку військових законів, у тому числі проголосувала за законопроекти №5143 та №5144 про боротьбу з колабораціонізмом. Зокрема, запроваджено кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією, окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.

Також парламент ухвалив із змінами законопроект №7186, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність.