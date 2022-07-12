Суд заборонив ще одну проросійську партію в Україні

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність Робітничої партії України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України" , - йдеться в повідомленні.

У прес-службі суду зазначили, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України.

Все майно, грошові кошти та інші активи партії передані у власність держави.

Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд раніше заборонив ще ряд проросійських політичних партій. Зокрема, під заборону потрапила діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку та Партії Шарія.