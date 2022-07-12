Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"

Андрій Портнов, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, понад місяць тому виїхав з України через Закарпаття.

Про це повідомили﻿ журналісти програми "Схеми" з посиланням на три незалежні одне від одного джерела

За даними джерел, 3 червня 2022 року Портнов виїхав у сусідню Угорщину через пункт пропуску для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" у Закарпатській області.

Журналісти звернулися до Держприкордонслужби України з проханням пояснити, на яких підставах 48-річний Андрій Портнов покинув територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку.

Адміністрація Держприкордонслужби у відповіді на запит "Схем" повідомила, що не надасть відповіді, оскільки "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується законом України "Про захист персональних даних".

Також журналісти "Схем" звернулись із запитом до СБУ з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність Андрія Портнова, зокрема його зв’язки з Російською Федерацією. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.