ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

Єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 млрд. євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого, повідомляє Економічна правда.

За словами Рейндерса, понад 12 млрд євро заморожено лише у п'яти державах-членах.

"Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах", - сказав Рейндерс.

Він відмовився розкрити назви п'яти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер оцінив заморожену в цій країні суму у 4,48 мільярда євро. Бельгія заморозила у квітні минулого року російські активи на 2,7 млрд євро, повідомив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.