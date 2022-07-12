Мер: під Мелітополем горить база окупантів

У селищі Мирне Мелітопольського району горить база військової частини МНС, яку захопили окупанти. Про це повідомив﻿﻿ мер Мелітополя Іван Федоров.

"За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди росіяни перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі" , - повідомив мер.

Він додав, що мешканці поблизу Мирного почули близько 25 вибухів.