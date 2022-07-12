ПриватБанк заявив про запуск нової технології
ПриватБанк запустив нову технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток. Для цього потрібен лише інтернет.
Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.
"Представляємо інноваційну технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком ще простіше. Все, що вам потрібно — інтернет та мобільний застосунок Приват24. Дзвінки є безкоштовними та безпечними. Послуга буде особливо корисною для клієнтів, які перебувають за кордоном або з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку українських операторів", - йдеться в повідомленні.
Як подзвонити до банку із застосунку
Натисніть на "Профіль клієнта" (значок або фото в верхньому лівому куті екрану) → "Служба підтримки" → "Дзвінок через Приват24" для iOS або "Дзвінок у підтримку" для Android.
Сервіс працює у тестовому режимі.
Для користування цією послугою потрібно оновити додаток Приват24 до останньої версії.