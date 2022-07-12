ПриватБанк заявив про запуск нової технології

ПриватБанк запустив нову технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток. Для цього потрібен лише інтернет.

Про це повідомила﻿ прес-служба ПриватБанку.

"Представляємо інноваційну технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком ще простіше. Все, що вам потрібно — інтернет та мобільний застосунок Приват24. Дзвінки є безкоштовними та безпечними. Послуга буде особливо корисною для клієнтів, які перебувають за кордоном або з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку українських операторів" , - йдеться в повідомленні.

Як подзвонити до банку із застосунку

Натисніть на "Профіль клієнта" (значок або фото в верхньому лівому куті екрану) → "Служба підтримки" → "Дзвінок через Приват24" для iOS або "Дзвінок у підтримку" для Android.

Сервіс працює у тестовому режимі.

Для користування цією послугою потрібно оновити додаток Приват24 до останньої версії.