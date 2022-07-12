Лукашенко захотів показати, звідки готують напад ще й на Росію

Самопроголошений президент республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу, якими "диригують" США, нібито готують напад і на Росію, і на РБ, повідомляє Ділова столиця.

Про це Лукашенко заявив на церемонії вшанування випускників військових вишів та вищого офіцерського складу білоруської армії із посиланням на лояльний до диктатора Telegram-канал "Пул Першого".

"Події, які сьогодні розгорнулися навколо Білорусі та Росії, потребують граничної пильності та концентрації. Країнами Заходу, за відвертого диригентства Сполучених Штатів, послідовно, методично і, навіть всупереч власним національним інтересам, бажанням народів, руйнується система глобальної безпеки. У результаті ця цілеспрямована політика призвела до воєнного конфлікту в Україні. Впевнений, що під час навчання у військових вишах ви уважно вивчали розвиток військово-політичної обстановки та чудово розумієте те, що відбувається на наших західних кордонах. Під виглядом посилення захисту Європи та різного штибу оборонних навчань країнами НАТО формується броньований кулак, який явно створюється не для захисту" , — сказав він.

За словами Лукашенка, білоруські військові "це бачать".

"Більш того, останнім часом, і ми це детально обговорювали вчора з президентом Російської Федерації, розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару — історія повторюється — через Україну і через Білорусь. Мабуть, новоявлені хрестоносці з Північноатлантичного альянсу раптом вирішили, що настає слушний момент для чергового кидка на Схід. Забувши, чим закінчилися аналогічні походи для їхніх історичних попередників. Західними країнами на землі та у повітрі активно ведеться розвідка, освоюється логістика, проводиться навчання, перекидається техніка та запаси з інших регіонів, паралельно збільшуються військові бюджети., — продовжив свою антизахідну риторику самопроголошений президент Білорусі.

Зазначимо, раніше широкого поширення набула промова диктатора, яка починалася зі слів "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад", сказана під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заради виправдання російської агресії проти України. Фраза Лукашенка, вимовлена з його "фірмовими" інтонаціями в голосі, стала "крилатою" та "породила" величезну кількість мемів.

Нагадаємо, 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Збройні сили України у спробі завдати удару по військових об'єктах Білорусі.

Наступного дня диктатор заявив, що союз Білорусі та Росії вже давно створив єдину армію, а він сам "давно визначив " участь Білорусі у війні РФ проти України.