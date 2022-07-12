Міноборони Британії показало тренування українських військових

Українські захисники проходили військове навчання у Великій Британії. Міністерство оборони країни показало частину навчань на відео, повідомляє РБК-Україна.

Про це Міноборони Британії повiдомило у Twitter.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles. The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля" , - зазначається в повідомленні.

Так, військові навчалися керувати бронетехнікою:

Spartan,

Mastiff,

Husky,

Wolfhound.

Тренування прходили у Бовінгтон Кемп, військовій базі британської армії в Дорсеті.

Нагадаємо, нещодавно Британія почала військові навчання бійців ЗСУ. Найближчими місяцями планується підготувати до 10 тисяч солдатів.

Минулого тижня до Британії прибув перший загін українських військових.

Уряд країни оперативно закупив 2,4 тисячі автоматів Калашнікова для цієї програми навчання.