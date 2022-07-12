В Україні підвищать пенсії до кінця 2022 року

У Пенсійному фонді повідомили﻿, що до кінця 2022 року в Україні заплановано ще декілька етапів підвищення пенсії.

З 1 жовтня розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і старші та мають страховий стаж (чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років). Це пов’язано з тим, що мінімальна заробітна плата зросте з 6500 грн до 6700 грн.

З 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 грн (у межах пенсійної виплати 10340,35 гривень). Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, виплату буде встановлено з дати досягнення 70-річного віку. Крім того, в осіб старше 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (з мінімальним стажем для чоловіків 35 років, жінок — 30 років), мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлено на рівні 3000 гривень. Якщо в зазначених осіб страховий стаж становить менше 35 років у чоловіків, менше 30 років у жінок мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.

З 1 грудня, як і з першого липня, мінімальна та максимальна пенсії зростуть у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 093 гривень.

З 1 грудня особам віком до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до ЗУ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде встановлено на рівні 2500 грн.

Особам, страховий стаж яких становить менше 35 років у чоловіків та менше 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно до наявного страхового стажу виходячи з розміру 2500 грн.