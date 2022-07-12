Мінреінтеграції: Україна повернула тіла 30 полеглих захисників

12 липня у Запорізькій області Україна повернула тіла 30 полеглих українських захисників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Мінреінтеграції, уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.

Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України".

Про повернення повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

За словами Котенка, Україна повернула понад 400 тіл у межах обмінів з Росією, більшість з них - загиблі на "Азовсталі".

Він додав, що з тілами захисників є проблеми, тому що полеглих передають без документів.

Українська сторона просить хоча б вказувати напрямок, звідки забрали тіло воїна:

"Є домовленість з Росією писати про те хоча би звідки тіло - це Луганський напрямок, Волноваха чи це харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо хто вони".

Наразі тіла відправляють у морги в Києві, Дніпрі та Харкові, планується додати у список моргу у Запоріжжі. Однак родичі загиблих можуть здати тест на ДНК у будь-якому місті.

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