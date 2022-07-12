Словенія та Німеччина домовилися прискорити постачання радянських БМП в Україну

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися прискорити постачання БМП Boxer до Словенії в обмін на радянські БМП для України, повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання журналіста про постачання зброї під час брифінгу, Шольц сказав, що уряд Словенії зараз розглядає таку можливість.

"Разом ми досягнемо швидкого прогресу. Ми це теж обговорювали" , — сказав канцлер про постачання німецьких БМП Boxer до Словенії.

Голоб додав, що Словенія та Німеччина розглядають різні варіанти постачання бронетехніки в Україну.

"Тут не один варіант, а кілька. Наступні кілька місяців покажуть, як це виглядатиме, і результати будуть представлені публіці" , — відповів Голоб.

Прем'єр Словенії зазначив, що процес постачання техніки затягнувся через зміну уряду у його країні. У квітні Голоб переміг на виборах у Словенії.

"Але ми взялися за це дуже рішуче і вже відправили партію танків (Т-72-ред) в Україну. Ці розмови не є табу для нас. Навпаки, ми прискоримо це" , — наголосив він.

На запитання, чому Німеччина не може просто передати свої БМП в Україну, Шольц відповів, що Берлін має зобов’язання перед країнами Європи.

Раніше Словенія домовилася з Німеччиною про постачання зброї в Україну за запропонованою Берліном схемою: Словенія передає в Україну радянську зброю та отримує замість неї зброю з Німеччини.

Експосол України в Німеччині Андрій Мельник уточнював, що йдеться про радянські БМП, які є у Словенії.