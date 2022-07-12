Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві, 12 липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення президента у Telegram.

"Міністерство оборони Польщі підтримує міцність української армії. Це підтвердження того, що в цей непростий час наші країни разом" , - написав він.

Зеленський подякував Блащаку за візит і допомогу Україні. Президент впевнений, що після закінчення війни, яку Росія розв'язала в Україні, відносини між нашою державою і Польщею будуть лише зміцнюватися.

Нагадаємо, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про особливий статус для поляків в Україні. Зокрема, він передбачає надання громадянам Польщі можливості легального перебування в України протягом 18 місяців.