США заявили про вбивство лідера "Ісламської держави" в Сирії

Унаслідок авіаудару Сполучених Штатів біля міста Джандарис на північному заході Сирії було ліквідовано очільника терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії" Махера аль-Агаля, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить повідомлення Центрального командування Повітряних сил США.

Зазначається, що аль-Агаль був одним із п’яти ключових ватажків "Ісламської держави". США назвали його причетним до "агресивного розвитку мережі ІДІЛ за межами Іраку та Сирії".

Ще один бойовик ІДІЛ високого рангу зазнав поранення внаслідок операції американських повітряних сил.

"ІДІЛ і далі є загрозою США і партнерам у регіоні. Центральне командування має достатню кількість постійно присутніх військ і продовжить протидіяти загрозам регіональній безпеці" , – прокоментував речник Центрального командування ПС США Джо Буччіно.

Після розгрому основних сил у Сирії у 2017 році ІДІЛ намагається відновити свій вплив, користуючись "партизанськими" методами. З кінця минулого року ІДІЛ наростила активність, намагаючись посилити свій вплив.

На початку лютого стало відомо про ліквідацію топ-керівника терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Гашемі аль-Кураші.