У МОЗ уточнили, куди піде американська допомога на 1,7 млрд доларів

Україна направить отримані від США 1,7 млрд доларів на зарплати працівникам медичної сфери, повідомляє РБК-Україна.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Це значна підтримка від американських партнерів, яка дозволить забезпечити лікарні засобами, необхідними для реалізації програми медичних гарантій, в тому числі виплат заробітних плат. Адже у війну медичний працівник в кожному куточку країни повинен отримувати гарантовану урядом України ринкову заробітну плату" , - підкреслив глава МОЗ.

За його словами, зараз одним з головних пріоритетів є продовження виплат зарплат для медиків, але українському бюджету було "все важче і важче витримувати це навантаження без належної підтримки".

"Вдячні США та Світовому банку за оперативне реагування на потреби системи охорони здоров'я України. 1,7 мільярда доларів - це не просто фінансова підтримка, це черговий внесок у перемогу України" , - заявив Ляшко.

При цьому міністр додав, що з початку року на зарплати працівникам медичної сфери було спрямовано 54 мільярди гривень.

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, стало відомо, що Україна отримала черговий грант від уряду США на суму 1,7 млрд доларів.