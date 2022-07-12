ДСНС: кількість жертв у Часовому Яру зросло до 43 осіб

Рятувальники витягли 43 тіла з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило ДСНС Донецької області.

"Станом на 18:00 виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають".

Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Станом на 15.00 вівторка рятувальники повідомили, що витягли тіла 38 осіб.

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