Гетьманців розповів, скільки мит держава вибачила "євробляхерам"

Завдяки пільговому розмитненню автомобілів, яке діяло з початку великої війни з Росією, українців було звільнено від сплати до держбюджету 26,1 мільярда гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

"За час дії закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії військового стану" під час митного оформлення товарів, визначених у цьому законі, було надано пільги щодо сплати митних платежів на суму 42,6 млрд грн", – повідомив Гетьманцев.

За даними нардепа, із цієї суми 26,1 млрд грн припадає на транспортні засоби громадян, а 16,5 млрд грн – на товари, що ввозяться підприємствами.