Резніков анонсував гарні новини після розмови з главою міноборони Німеччини

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує на гарні новини після розмови з міністеркою оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт щодо постачання озброєнь, повідомляє Європейська правда.

Про це міністр розповів у своєму Twitter.

"Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну відданість підтримці України. Невдовзі чекаємо на гарні новини" , - написав міністр.

Нагадаємо, уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.