Лукашенко звільнив генерала, який відповідав за мобілізацію

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко звільнив генерала, який відповідає за мобілізацію, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт адміністрації Лукашенка.

Повідомляється, що він підписав указ про звільнення Олександра Шкіренка з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі. Його зарахували в розпорядження міністра оборони.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що білоруська армія не прагне воювати в Україні.

Однак, говорячи про залучення білорусів у війну, нагадав, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання збройних сил. За його словами, він особисто давно визначив роль Білорусі у так званій "спецоперації".