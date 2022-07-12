Зеленський призначив спецпредставника зі справ питань Африки і Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Субха спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки, повідомляє Українська правда.

Про це говорить указ президента №491.

"Призначити Субха Максима Алійовича Спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки".

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні з'явиться спецпредставник у справах Африки.

Зокрема, це пов'язано із тим, щоб розширити міжнародні відносили між Україною та країнами Африки.

За дорученням Зеленського також готується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ державами Субсахарської Африки.

Крім того, Зеленський ініціював візити в країни Африки представників Верховної Ради.

Чому це важливо: З початку військової агресії Росії проти України Зеленський виступав у майже усіх парламентах країн-ЄС, США, Канади, проте український президент намагається розширити коло партнерів України на країни Африки, далекого та близького Сходу.

Зокрема, це пов'язано із тим, що у цих країнах є партнерські відносини із Росією та можуть поширювати російську пропаганду. Так, голова Африканського Союзу президент Сенегалу Макі Салл просив Євросоюз скасувати частину санкцій проти Росії, щоб африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у РФ.