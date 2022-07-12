Андрющенко: окупанти завищують кількість мешканців Маріуполя, щоб розкрадати гуманітарку

Окупанти завищують кількість жителів Маріуполя, які залишилися у тимчасово захопленому місті, щоб розкрадати гуманітарну допомогу, переконаний радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

У Telegram він повідомив, що 11 липня депутат нелегітимної Держдуми Росії та куратор окупації Маріуполя Дмитро Саблін заявив, що за даними окупантів, у Маріуполі залишилося 212 тисяч осіб. А близько місяця тому в окупаційній «адміністрації» говорили про 196 тисяч жителів міста, посилаючись на якийсь перепис, додав радник мера.

"Обидві цифри значно різняться з нашими. Ми впевнені у кількості від 100 до 150 тисяч, з найточнішою у 130 тис. осіб з урахуванням міграційних процесів" , — написав він.

Андрющенко зазначив, що цифри міськради частково підтверджуються окупаційними даними, зокрема, кількістю людей, яка зареєструвалася на отримання пенсій на рівні 70 тисяч осіб.

«З огляду на те, що навіть у мирні часи літнє населення переважало за працездатним, а зараз саме люди похилого віку основа тих, хто вирішив не евакуюватися — кількість жителів Маріуполя не може бути більшою за 130-150 тис. осіб».

На його думку, окупанти озвучують завищені цифри, щоб розкрадати гуманітарну допомогу. Він уточнив, що «гуманітарний штаб» у Маріуполі очолює молодший син голови окупаційної «адміністрації» Володимир Іващенко.

"Підопічний і старий друг куратора Сабліна. Тому вони розробили та впровадили гарну стару схему „мертвих душ“. Відомості з неіснуючими людьми та підробленими підписами — все нове, добре забуте старе" , — додав Андрющенко.

Радник мера повідомив, що надлишки гуманітарної допомоги реалізуються родиною Іващенка містом та прибережними селищами.