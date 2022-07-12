У Держдепі впевнені, що Україна не допустить потрапляння американської зброї в чужі руки

Заступниця державного секретаря США з питань контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Бонні Дженкінс стверджує, що Вашингтон стежить за використанням американської зброї в Україні та впевнений у діях українського уряду, повідомляє Європейська правда.

Про це Дженкінс заявила під час онлайн-брифінгу у вівторок.

"Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до обов’язку захищати оборонні технології американського походження та запобігати їх потраплянню в чужі руки чи незаконному розповсюдженню. Тому ми активно співпрацюємо з Україною, щоб забезпечити підзвітність допомоги, навіть в умовах складного конфлікту, який ми бачимо, і середовища, в якому вона діє" , – зазначила вона.

Представниця Держдепу США додала, що у Вашингтоні регулярно оцінюють ризики можливого незаконного переміщення американської зброї та її втрати на полі бою.

"Тож ми впевнені в зобов’язанні українського уряду належним чином охороняти та обліковувати оборонне обладнання американського походження. Тож, не вдаючись у оперативні деталі, я можу сказати, що Сполучені Штати активно співпрацюють з урядом України, щоб забезпечити підзвітність щодо оборонних статей і допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати" , – підкреслила Дженкінс.

Пізніше заступниця державного секретаря США зазначила, що "ми дуже впевнені в українському уряді та в тому, що він робить, ми дуже тісно співпрацюємо з ними всіма можливими способами, щоб захистити та врахувати обладнання, яке фактично надходить в Україну, але ми також усвідомлюємо складну ситуацію, яка існує".

Зазначимо, що рсоійська пропаганда не раз стверджувала, що військова допомога західних країн, яка надходить в Україну, нібито продається на "чорному ринку", але підтверджень цих заяв не було.

Як повідомлялось, Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні.