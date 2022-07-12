МВС: Україна підписала меморандум із рятувальними службами чотирьох країн

Представники рятувальних служб України, Польщі, Естонії, Литви та Латвії підписали меморандум про взаєморозуміння, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомило МВС України.

Метою цього меморандуму про взаєморозуміння є співробітництво сторін щодо практичної підтримки в умовах зовнішньої збройної агресії. А також щодо відновлення, удосконалення та розбудови єдиної державної системи цивільного захисту України.

"Це ті країни, яких не доводилося щось просити. Вони самі допомагали нам автомобілями, знаряддям, одягом і сьогодні вони тут для того, щоб побачити з чим стикнулася Україна, виборюючи не тільки свою незалежність, а і незалежність всієї Європи" , - наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Ще одна ключова ціль меморандуму - спроможність до готовності та реагування на пожежі та інші надзвичайні стуації. А також інтеграція у відповідні системи європейського союзу.

"Я маю надію на стратегію безпекового середовища, яку ми будемо формувати разом після війни. Це стосується безпечного формування територій не тільки України, а й Європи" , - заявив глава ДСНС України Сергій Крук.

Нагадаємо, з Ізраїлю в Україну буде відправлено півтори тисячі захисних шоломів та стільки ж бронежилетів, сотні скафандрів для розмінування, тисяча протигазів та десятки систем для фільтрації повітря від отруйних газів.