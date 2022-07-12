Глава МЗС Греції відвідав Одесу і поспілкувався з греками з Маріуполя

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас у вівторок здійснив візит до Одеси, під час якого зокрема зустрівся з представниками грецької громади, які були змушені евакуюватися з окупованого російськими силами Маріуполя, повідомляє Європейська правда.

Під час візиту Дендіас зокрема відвідав Одеську національну наукову бібліотеку, де підписав меморандум про взаєморозуміння між Генеральним консульством Греції та Державним архівом Одеської області щодо цифровізації архівів, які становлять iнтepeс для Греції.

Ι had the opportunity to visit the Odessa National Scientific Library & the Maraslis Greek archive. Signing of a #MoU on digitization of archives of Greek Interest between ???????? General Consulate & State Archives of Odessa Region funded by @GreeceMFA. #Odessa pic.twitter.com/zwFM5j0ZR8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 12, 2022

Глава грецького МЗС також провів переговори з Одеським міським головою Геннадієм Трухановим, якого запевнив у підтримці включення історичного центру Одеси до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Також Дендіас зустрівся з представниками грецької громади, які через бойові дії були змушені виїхати з Маріуполя до Одеси. Він запевнив їх, що Греція продовжить "турбуватися про їхній добробут і надасть їм допомогу зараз і в майбутньому".

l had the opportunity to meet with Diaspora Greeks forced to flee their homes in #Mariupol, hear their stories, and assure them that ???????? will continue to work for their well-being and provide them with assistance both now and in the future. #Odessa pic.twitter.com/9xUkqYnbcr — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 12, 2022

Про візит міністра закордонних справ Греції до Одеси заздалегідь не повідомлялося. Це вже друга його поїздка в це українське місто; під час першої у квітні він привіз вантаж гуманітарної допомоги.

Раніше міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що Афіни звернуться до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати воєнні злочини в оточеному Маріуполі.