Братчук: ЗСУ ліквідували п'ять складів БК та одну військову частину окупантів
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що за добу, 12 липня, українські військові ліквідували п’ять складів БК та одну військову частину окупантів, повідомляє Новое время.
Він уточнив у Telegram, що українські сили ліквідували:
- у місті Нова Каховка склад БК;
- у Ленінському районі Донецька склад БК;
- у Мелітопольському районі військову частину;
- у Петрівському районі Донецька склад БК на території заводу ДЗТО;
- у Кіровському районі Донецька склад БК;
- у селі Чарівне Херсонської області склад із БК.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару ЗСУ по Новій Каховці в Херсонській області було знищено близько 150 російських окупантів, у тому числі генерал та ще п'ять офіцерів.