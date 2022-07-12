Зеленський: у окупантів не буде безпечного тилу ніде в Україні
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 12 липня, наголосив, що в російських окупантів не буде безпечного тилу ніде на українській території, повідомляє Новое время.
Глава держави сказав, що російські обстріли не припиняються, на Донбасі тривають ворожі спроби штурмів, ситуація там не легшає, а втрати не стають меншими. Він зазначив, що навіть у таких умовах Україна робить кроки вперед, зокрема у співпраці з партнерами, а також на передовій.
"Окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і в них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі, яку вони окупували. Вони відчули, що операції наших розвідників для захисту своєї Батьківщини на порядок сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації". Російські солдати — і ми це знаємо з перехоплень — відверто бояться ЗСУ", — наголосив Зеленський.