Міноборони: Польща може зайнятися підготовкою українських військових

Польща незабаром може почати навчання українських військових.Насамперед ідеться про саперів, які могли б очистити звільнені території країни від мін і снарядів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив віце - прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Глава оборонного відомства також зазначив, що вартість наданої Польщею допомоги вже перевищує 700 мільйонів доларів. Україна отримала зброю польського виробництва - переносні зенітні комплекси Piorun і гаубиці Krab, а також приблизно 250 танків.

Нагадаємо, в червні Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів загальною кількістю близько 60 одиниць. Артилерія повинна надійти в найближчі місяці.

Раніше повідомлялося, що Польща запросила у НАТО розмістити на своїй території бригадну бойову групу. На думку польського уряду, альянс потребує зміцнення східного флангу.