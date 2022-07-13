Францію охопили лісові пожежі

У Франції через посушливу і спекотну погоду спалахнули лісові пожежі. Тільки в регіоні Ландірас уже вигоріли 600 гектарів насаджень.﻿ Про це, з посиланням на BFM TV, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Відзначається, що в південно-західному департаменті Франції Жиронді, спалахнуло кілька пожеж. Вітер перешкоджає роботі пожежників, до боротьби зі стихійним лихом залучено понад 80 осіб. Також задіяно не менше 30 пожежних машин і спеціальний літак.

У районі Ля-Тест-де-Бюш пожежею охоплені 70 гектарів, але швидкість поширення істотно вище, ніж у Жиронді. Для ліквідації пожеж задіяно 80 пожежників, кілька десятків транспортних засобів і два літаки.