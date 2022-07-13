Німеччина опублікувала список військової допомоги Україні
Уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік. Про це, з посиланням на прес-службу уряду Німеччини, пише Костянтин Широкун, РБК-Україна.
Повідомляється, що частину анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті.
У список військової допомоги від німецького уряду ввійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" та ін.
Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ:
- 900 протитанкових гранатометів і 3000 боєприпасів до них;
- 14 900 протитанкових мін;
- 500 зенітних ракет Stinger;
- 2 700 протиповітряних ракет "Стріла";
- 7 самохідних гаубиць калібру 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включаючи навчання і запчастини до них, в рамках спільного проекту з Нідерландами);
- 21,8 мільйона патронів до пістолетів;
- 100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами і затворами;
- 100000 ручних гранат;
- 5300 зарядів вибухової речовини;
- 100 000 метрів детонуючого шнура і 100 000 вибухових капсул;
- 350 000 детонаторів;
- 10500 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- 10 знарядь для ураження безпілотників;
- 14 датчиків і глушників для захисту від безпілотників;
- 100 автоматичних форсунок;
- 28 000 бойових касок;
- 15 піддонів з одягом;
- 280 одиниць автотранспорту;
- 100 наметів;
- 12 електрогенераторів;
- 6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 125 біноклів;
- 1200 лікарняних ліжок;
- 18 піддонів з медикаментами і 60 хірургічних світильників;
- захисний одяг, хірургічні маски;
- 10 000 спальних мішків;
- 600 пар окулярів для стрільби;
- 1 радіочастотна система;
- 3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура і переносним обладнанням;
- 1 польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);
- 353 пари окулярів нічного бачення;
- 4 електронні пристрої захисту від безпілотників;
- 165 біноклів;
- медичне приладдя (включаючи рюкзаки та аптечки);
- 38 лазерних далекомірів;
- паливо дизельне і бензинове;
- 10 тонн засоби очищення вихлопних газів дизельних двигунів AdBlue;
- 500 наборів перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;
- 402 000 коробок з сухими пайками;
- запчастини до винищувачів МіГ-29;
- 30 одиниць бронетехніки.