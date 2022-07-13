Німеччина опублікувала список військової допомоги Україні

Уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яке включено в пакет військової допомоги Україні на 2022 рік.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу уряду Німеччини, пише Костянтин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що частину анонсованого озброєння Україна отримає найближчим часом, але точні терміни поставок тримаються в секреті.

У список військової допомоги від німецького уряду ввійшли самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000, гранатомети, легкові та вантажні автомобілі, мобільний госпіталь, запчастини до винищувачів МіГ-29, 30 бронемашин, засоби боротьби з безпілотниками протиповітряні ракети "Стріла" та ін.

Повний список озброєння та обладнання для ЗСУ: