Міноборони Британії: Число замахів на колаборантів в Україні зростатиме

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що антиросійські настрої на захоплених територіях України призводять до переслідування російських та проросійських чиновників, повідомляє Новое время.

У своєму зведенні у Twitter відомство нагадує, що призначена Росією адміністрація селища Великий Бурлук у Харківській області визнала, що 11 липня внаслідок підриву автомобіля загинув її голова Євген Юнаков.

"Інтенсивність нападів на чиновників, ймовірно, продовжить наростати, загострюючи вже значні труднощі, з якими стикаються російські окупанти, і потенційно збільшуючи навантаження на і так ослаблені формування військових і служб безпеки" , - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, Росія продовжує спроби підірвати легітимність української держави та посилити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Останніми прикладами цього процесу стали шефство російських міст та регіонів над українськими з метою розвитку повоєнних адміністрацій, а також указ Путіна про спрощений порядок набуття російського громадянства українцями.

Щодо ситуації на фронті в Міноборони Британії зазначили, що найближчого тижня російські окупаційні війська зосередяться на штурмі Сіверська та Долини.

Так вони намагаються підготувати собі шлях до наступу на Слов'янськ та Краматорськ, які "ймовірно залишаються головними цілями нинішньої фази операції".