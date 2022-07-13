Генштаб: В Україні ліквідували 37 570 окупантів

Генштаб: В Україні ліквідували 37 570 окупантів
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу в Україні ліквідували близько 100 російських окупантів. Загалом Росія втратила вже 37 570 своїх військових.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали:

  • особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків - 1649 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 3832 (+3) од.,
  • артилерійських систем - 839 (+1) од.,
  • РСЗВ - 247 (+0) од.,
  • засобів ППО - 109 (+0) од.,
  • літаків - 217 (+0) од.,
  • вертольотів - 188 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),
  • крилаті ракети - 155 (+0),
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од.,
  • спеціальна техніка - 67 (+1).

Найбільші втрати за минулу добу російська армія зазнала Миколаївського напрямку.

Новини

Популярні теми форуму

analytics