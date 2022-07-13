Генштаб: В Україні ліквідували 37 570 окупантів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу в Україні ліквідували близько 100 російських окупантів. Загалом Росія втратила вже 37 570 своїх військових.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії склали:

особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1649 (+0) од.

бойових броньованих машин - 3832 (+3) од.,

артилерійських систем - 839 (+1) од.,

РСЗВ - 247 (+0) од.,

засобів ППО - 109 (+0) од.,

літаків - 217 (+0) од.,

вертольотів - 188 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі/катери - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од.,

спеціальна техніка - 67 (+1).

Найбільші втрати за минулу добу російська армія зазнала Миколаївського напрямку.