ДСНС: кількість жертв у Часовому Яру зросла

У ніч проти середи, 13 липня, з-під завалів будинку у Часовому Яру Донецької області дістали тіло ще одного загиблого. Всього жертвами удару російських окупантів стали вже 46 осіб.

Про це повідомляє﻿ ГУ ДСНС у Донецькій області.

"Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають" , - йдеться в повідомленні.

Від ГУ ДСНС залучено 56 осіб та 8 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські війська випустили чотири ракети по місту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Глава ОВА Павло Кириленко повідомив, що були повністю зруйновані два під'їзди п’ятиповерхового будинку.