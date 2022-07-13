У Мінінфраструктури назвали терміни відновлення об'єктів в Україні

Протягом двох років можна відбудувати 90% об'єктів, які були зруйновані під час війни. Про це в інтерв'ю заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"У мене є відчуття, що все одно більшість проектів можна виконати до двох років. Є організаційні можливості, можливості нашої галузі та міжнародних партнерів. Без партнерів це точно не відбуватиметься, вони теж до цього готуються. Більшість нескладних об'єктів, а таких де 90% буде, можна зробити за термін до двох років" , - сказав він.

За словами Кубракова, попередню шкоду через війну в Україні можна оцінити в 95 млрд доларів.

"Цифри досить попередні. Ми ще не розуміємо реального ступеня руйнувань на прифронтових територіях або тимчасово неконтрольованих. І основна частина руйнувань – це все-таки житло, багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, це й соціальні об'єкти, лікарні, госпіталі тощо. На транспортну інфраструктуру припадає, напевно, 30% загального обсягу збитків, які ми вже маємо" , - розповів міністр.

На думку Кубракова, річ більше не в термінах, а у фінансуванні.