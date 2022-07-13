WP: російські авіакомпанії не повертають понад 400 лізингових літаків
На сьогодні російські авіакомпанії компанії відмовляються повертати понад 400 пасажирських літаків та безліч комплектуючих, які вони взяли у лізинг в іноземних компаній. Про це пише Washington Post, повідомляє Новое время.
Як пише видання, це змушує лізингові компанії висувати страхові претензії на суму $10 млрд.
За даними дослідницької компанії Cirium, поки що західні компанії повернули лише близько 80 із 515 літаків, зданих в оренду Росії.
"Спільнота орендодавців загалом змирилася з тим, що більшість літаків, розміщених ними в Росії, не будуть вилучені", - зазначив консультант компанії AeroDynamic Advisory Майк Стенгель.
Проблеми виникають не лише з поверненням літаків, а й із поверненням авіаційних двигунів, які також здавалися в оренду російським компаніям.
Зазначається, що навіть літаки, вироблені всередині Росії, такі як Sukhoi Superjet та регіональний літак Irkut MC-21, призначені для конкуренції з Airbus A320 та Boeing 737, використовують двигуни, авіоніку та програмне забезпечення із США та Європи.
Російська державна компанія намагається розробити повністю вітчизняний двигун для МС-21, але, за словами аналітиків, на це потрібен час.