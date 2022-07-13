ВООЗ закликає повернути масковий режим

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим. Оскільки кількість смертей продовжує зростати, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Хоча уряди багатьох багатих країн практично відмовилися від COVID-обмежень після успішного впровадження вакцин, генеральний директор організації підкреслив, що пандемія "ще не закінчилася".

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що суб-варіанти "Омікрона" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей по всьому світу.