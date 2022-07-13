Гайдай: два населені пункти Луганщини залишаються підконтрольними Україні

Українські військові тримають оборону на околицях Луганської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини - два населені пункти області підконтрольні уряду" , - зазначив голова ОВА.

Водночас, додав Гайдай, з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами.

Також РФ запроваджує на окупованих територіях свого мобільного оператора.