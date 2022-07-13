Гайдай: два населені пункти Луганщини залишаються підконтрольними Україні
Українські військові тримають оборону на околицях Луганської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини - два населені пункти області підконтрольні уряду", - зазначив голова ОВА.
Водночас, додав Гайдай, з окупованих територій росіяни вивозять зерно КамАЗами.
Також РФ запроваджує на окупованих територіях свого мобільного оператора.
"Російська армія знищила у великих містах склади з продуктами харчування, магазини та ринки - населені пункти на межі гуманітарної катастрофи. У Рубіжному та Лисичанську зруйновано систему централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти", - додав Гайдай.