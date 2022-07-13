Нацполіція оновила інформацію про загиблих в Ірпені

Поліцейські виявили 269 загиблих за три тижні російської окупації в Ірпені на Київщині. Про це повідомили﻿ у Національній поліції.

Для належного збору доказів і розслідування воєнних злочинів була створена міжвідомча слідча група. До її складу увійшли слідчі Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

"Поліцейські провели ексгумацію загиблих внаслідок збройної агресії, 269 тіл направили на судово-медичну експертизу" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Правоохоронці провели понад 7000 оглядів пошкоджених та зруйнованих об’єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, а також 451 огляд місць подій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

На сьогодні допитано 987 потерпілих і 510 свідків та очевидців подій, які відбувалися під час окупації. У межах розслідування призначено 463 судові експертизи.