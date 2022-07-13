Кулеба: Україна закличе створити спецтрибунал для РФ

Під час конференції в Гаазі українська сторона закличе створити спеціальний трибунал для притягнення керівництва РФ до відповідальності за злочини проти України. Засідання суду заплановане на 14-15 липня, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Спеціальний трибунал для Росії - завтра та післязавтра у Гаазі я візьму участь онлайн у заході присвяченому відповідальності Росії за злочини, вчинені не території України. Участь братимуть уряд Нідерландів, Офіс прокурора МКС та Єврокомісія, а також багато держав" , - анонсував Кулеба.

Він розповів, що звернеться до учасників конференції та закличе перейти від дискусій до конкретних кроків, а також запропонує опрацювати підписання відповідного міжнародного договору.

"Для чого потрібний спеціальний трибунал? По суті, це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ саме за вчинені злочини під час агресії проти України. Воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності - все це підпадає під юрисдикцію МКС. Однак цей суд не має достатньо компетенції через Римський статут, тож необхідно створити окремий трибунал" , - пояснює міністр.

Тобто, таким чином, трибунал доповнить роботу суду, а не створить альтернативні процеси.