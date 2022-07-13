Експорт українського зерна: у Туреччині розпочалася чотиристороння зустріч

У турецькому Стамбулі розпочалася чотиристороння зустріч з експорту зерна з українських портів. Про це з посиланням на росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

У ній беруть участь делегації трьох країн: України, Росії, Туреччини та представники ООН.

Зазначимо, самі переговори відбуваються у закритому режимі.

Міноборони Туреччини планує випустити прес-реліз із описом підсумків зустрічі.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ перебуває на завершальній фазі досягнення угоди з Москвою щодо цього питання. Він також вважає, що вирішення ситуації залежить від дій Росії.