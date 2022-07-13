ГУР: Росія готується до приєднання окупованих територій

Росія не змогла окупувати Україну і готується до приєднання вже захоплених територій. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки МО України.

“Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування” , – сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, вже ті заходи, які Росія проводить у Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів.

Крім того, як додав представник ГУР, зараз у Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо.

Стосовно загальної мобілізації в РФ, Вадим Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.