ГУР: Росія готується до приєднання окупованих територій
Росія не змогла окупувати Україну і готується до приєднання вже захоплених територій. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
“Стратегічна мета Росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування”, – сказав Вадим Скібіцький.
За його словами, вже ті заходи, які Росія проводить у Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів.
Крім того, як додав представник ГУР, зараз у Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру отримання громадянства щодо інтеграції чи приєднання території до РФ тощо.
Стосовно загальної мобілізації в РФ, Вадим Скібіцький відзначив, що вона може бути оголошена тоді, коли буде оголошена війна.
"Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану "спеціальну воєнну операцію" і не хоче визнати, що це повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу", – підсумував він.