Зеленський: Росія запустила українськими містами 2960 ракет

З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по українських містах 2960 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

"2960 ракет станом на сьогоднішній ранок встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об'єкти" , – сказав президент під час звернення до уряду Республіки Корея.

Зеленський підкреслив, що таким чином Росія намагається вигнати людей з українських міст і хоче вселити страх.

"Звичайно, це тактика. Тактика Росії, спрямована на те, щоб вигнати українців з наших міст, і щоб навіяти страх перед країною-терористом" , - наголосив він.

Раніше президент повідомляв, що Україна очікує на одержання потужної протиповітряної оборони.

Він казав, що завдання-максимум для держави — цього року надати українцям базовий захист від ракетних ударів.