ЗМІ: Канада дозволила ремонтувати турбіни "Північного потоку-1"

Уряд Канади дозволив імпортувати й реекспортувати турбіни для ремонту "Північного потоку-1" протягом двох наступних років, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Globe and Mail.

Згідно з даними видання, Міністерство внутрішніх справ Канади надало німецькому промисловому гіганту Siemens Energy звільнення від санкцій проти Росії протягом двох наступних років.

Це, зі свого боку, дозволить компанії відправляти турбіни для газопроводу "Північний потік-1" на об'єкти Siemens Canada в Монреалі для ремонту й технічного обслуговування.

Водночас один із чиновників зауважив, що домовленість із Siemens дозволяє уряду Канади відкликати дозвіл на знаття санкцій.

"Доходи від газу та нафти безпосередньо підтримують російську армію. Вагатися навіть протягом двох років і показувати, що "Газпром" може отримати те, що він хоче, це небезпечний прецедент" , - заявила посол України в Канаді Юлія Ковальова.

Одна з турбін, яка перебуває в Монреалі через санкції проти російського "Газпрому" - відправляється назад до Європи, інші ж п'ять відправлять до Siemens Canada протягом наступних двох років.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" був повністю зупинений після російського вторгнення в Україну. Після цього повідомлялося про банкрутство оператора проекту - Nord Stream 2 AG.