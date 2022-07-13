В Афганістані через повені загинуло понад 60 людей

В Афганістані за останній тиждень відбулася серія повеней. Загинули 63 особи, ще 81 постраждала. Про це, з посиланням на Анадолу, повідомляє Корреспондент.

За словами прес-секретаря міністерства боротьби зі стихійними лихами тимчасового уряду талібів Мухаммеда Насіма Хаккані, найбільше від стихійного лиха постраждали східні провінції країни.

Найбільше жертв припадає на провінції Нурістан, Лагман, Логар, Пактія, Газні, Майдан Вардак, Забул і Урузган, сказав Хаккані.

Пошкоджено понад 12 тисяч будинків, загинуло понад дві тисячі голів худоби.