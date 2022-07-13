Повітряні сили: Росія застосувала проти України всі наявні типи ракет
Російські окупанти використовують для ударів по Україні всі види своєї ракетної зброї, повідомляє Новое время.
Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в середу, 13 липня.
"Росія як країна-агресор застосувала проти нас фактично всі типи ракетного озброєння, які в них є. Ніде у світі з таким не стикалися. Ще жодного разу такої ракетної атаки на жодну країну світу не було… Ми робимо все від нас залежне, щоб максимально протистояти ворожим атакам", — наголосив він.
Речник зазначив, що окупанти перейшли переважно на ракети радянського виробництва на тлі розмов про те, що в них закінчуються запаси високотехнологічних ракет — Х-101, Калібр та Іскандер. Ігнат припустив, що країна-агресор заощаджує високотехнологічну та дорогу техніку, щоб надалі погрожувати нею всьому світу.
"Ми бачимо такі ракети, як Х-22, Х-59, Х-31, які сьогодні дедалі частіше застосовуються ворогом на різних напрямках", — додав він.
Ігнат розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українська авіація завдала 1700 авіаударів по позиціях окупантів, знищуючи ворожі склади боєприпасів, техніку і живу силу. Станом на 13 липня захисники України збили 217 російських літаків, 188 вертольотів і 678 безпілотників.
Він також нагадав, що росіяни 2,5 місяця не залітають у повітряний простір, підконтрольний Силам оборони України, — вони змінили тактику і діють з території Білорусі, Росії, Чорного і Каспійського морів.