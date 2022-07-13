ЄС відреагував на указ Путіна про спрощене надання громадянства для українців

Європейський Союз рішуче засуджує укази президента Росії Володимира Путіна, що передбачають спрощений порядок надання російського громадянства для українців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Зазначається, що ЄС не визнає ці паспорти, видані в рамках загарбницької війни Росії проти України.

"Європейський Союз рішуче засуджує будь-які спроби Росії замінити демократично обрану та легітимну українську адміністрацію" , - йдеться у заяві.

Окрім цього, ЄС засуджує спроби запровадити російський рубль як паралельну валюту до української гривні, а також спроби нав’язати російські навчальні програми та змінити мову навчання в школах у тих частинах Херсонської та Запорізької областей, які є наразі знаходяться під незаконним контролем російських збройних сил.

Наголошується, що будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Статуту ООН і Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет і територіальну цілісність України і не будуть визнані ЄС.

Боррель запевняє, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до порушень міжнародного права будуть притягнуті до відповідальності за ці протиправні дії.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та закликає Росію негайно вивести всі свої війська з території України.

Нагадаємо, Путін спростив порядок надання російського громадянства усім українцям. Раніше спрощений порядок поширювався на жителів частини окупованого Донбасу, Запорізької, Херсонської, а також підконтрольної Україні Донецької та Луганської областей.

МЗС рішуче засудило указ російського президента і зазначило, що він є юридично нікчемним.