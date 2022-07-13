Шмигаль: школи до вересня потрібно підготувати до очного навчання

У Кабінеті міністрів очікують, що місцева влада підготує заклади освіти до очного навчання з 1 вересня до початку навчального року, повідомляє Новое время.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі в середу, 13 липня.

За словами Шмигаля, ключовим пріоритетом при підготовці освітніх закладів до навчального року є безпека учнів. Там мають бути правильно обладнані укриття з вентиляцією, обігрівом та можливостями за потреби проводити навчання.

"Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це неможливо, застосовуватиметься змішана система навчання" , — сказав прем'єр.

Президент Володимир Зеленський 12 липня відповів на петицію про заборону очного навчання у закладах освіти під час воєнного стану та попросив Дениса Шмигаля розглянути це питання.

Кабінет міністрів рекомендував школам розпочати навчальний рік 1 вересня, а університетам — 15 серпня, за винятком перших курсів.

Міністр освіти Сергій Шкарлет казав, що при обласних військових адміністраціях в Україні створять спеціальні комісії, які визначатимуть, чи безпечно розпочинати очне навчання в місцевих школах з 1 вересня.

За словами Шкарлета, у разі небезпеки формат навчання може бути дистанційним чи змішаним, а очна форма можлива лише за погодженням з обласними та Київською військовою адміністрацією. Він також сказав, що батьки, які не хочуть віддавати дитину на очне навчання, можуть обрати інший формат — дистанційний, індивідуальний або екстернат.