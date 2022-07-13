В Угорщині оголосили надзвичайний стан через енергетичну кризу

Угорщина ввела режим надзвичайного стану в енергетиці. Уряд країни посилює видобуток вугілля, а також забороняє експорт енергоресурсів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава канцелярії прем'єра Гергелі Гуляса під час брифінгу.

Сьогодні уряд Угорщини провів нараду міністрів, за підсумками якої визначили план дій.

Так, країна збільшить внутрішній видобуток газу з 1,5 до 2 млрд кубометрів. Зараз газові сховища Угорщини заповнені на 44%, що дозволить забезпечити газом всю країну приблизно на чверть року.

До кінця року Угорщина також значно збільшить внутрішнє виробництво бурого вугілля і забороняє експорт енергоносіїв та дров. Уряд буде і далі стримувати ціни на газ для домогосподарств.

Крім того, міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто доручили домовитися про додаткові постачання газу.

Нагадаємо, що в Угорщині ввели обмеження на продаж бензину на АЗС, щоб захистити громадян від інфляції.