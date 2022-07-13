Опитування: скільки українських біженців планує повернутися до України

Більшість біженців з України сподіваються повернутися додому якнайшвидше, але близько двох третин розраховують залишитися за кордоном, доки не вщухнуть бойові дії та не покращиться ситуація з безпекою, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

Згідно з опитуванням, 65% українців планують залишатися в країні, в яку виїхали на початку війни, 9% респондентів планують переїхати до іншої країни наступного місяця.

Безпека, родинні зв'язки та доступ до ринку праці є основними чинниками, що впливають на рішення українців.

Результати опитування також показали, що 16% респондентів планують повернутися до України протягом найближчих двох місяців, проте 15% планують залишитися в Україні лише тимчасово, щоб відвідати родину, забрати необхідні речі чи допомогти родичам евакуюватися. Серед респондентів, які заявили про бажання повернутись, 40% планували зробити це наступного місяця.

Однак плани українських біженців значно відрізняються залежно від регіону проживання, часу, що минув з моменту переїзду, а також країни, до якої вони виїхали.

Зокрема, наголошується, що серед біженців з Києва та районів на заході України спостерігається більш висока частка тих, хто планує повернутися порівняно з тими, хто виїхав зі сходу та півночі країни.

Серед українців, які планують залишатися у країні, в якій перебувають на даний момент, більша за середню частка людей, які доглядають за дітьми чи літніми родичами, які виїхали разом з ними; тих, хто виїхав у перші дні вторгнення, а також тих, хто проживає у наданому житлі або винаймає житло самостійно.

Серед українських біженців, які планують змінити країну перебування, велика частка тих, хто виїхав нещодавно, а також тих, хто проживає в центрах розміщення біженців.

Згідно з опитуванням, найчастіше такі люди хочуть переїхати до Німеччини 33%), Чехії ( 7%) або Канади (5%).

Також наголошується, що 70% опитаних українців поїхали разом із кимось, найчастіше — близькими родичами. 82% респондентів були змушені залишити в Україні щонайменше одного близького члена сім'ї. 77% опитаних заявили, що мають вищу чи професійно-технічну освіту, а також досвід роботи.

Напад Росії змусив мільйони українців залишити свої будинки. З початку російського вторгнення Україну залишили понад 8 мільйонів людей, понад 7 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами. При цьому частина українців, які виїхали за кордон, повертаються додому.

В останні тижні Росія суттєво збільшила ракетні атаки по українських містах, часто метою окупантів стають цивільні об'єкти.