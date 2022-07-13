Пушилін заявив, що терористичну "ДНР" визнала Північна Корея

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні терориста Пушиліна у Telegram.

"КНДР сьогодні визнала "Донецьку Народну Республіку". Міжнародний статус "ДНР" та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії… Двостороннє партнерство збільшить географію торгівлі для підприємств наших держав" , — написав Пушилін.

Бойовик заявив, що таке "визнання" стане основою для розвитку відносин КНДР та окупованої Донецької області України у сфері економіки.

Зазначимо, що офіційний Пхеньян про "визнання" бойовиків в Україні наразі не повідомляв. Подібна інформація відсутня на сайті державного інформаційного агентства КНДР – ЦТАК.

Водночас, терористи повідомляють, що в Росії відбулася зустріч так званого "посла ДНР у РФ" Ольги Макєєвої з послом КНДР у РФ Сін Хон Чхолем і нібито під час "зустрічі корейський дипломат передав Макєєвій документ про визнання незалежності ДНР з боку КНДР".

Маріонетки Кремля вже можуть похвалитися "визнанням" з боку Росії, Сирії та невизнаних квазіформувань на території Грузії: Осетії та Абхазії.

Нагадаємо, 20 травня так звані "міністри закордонних справ "ДНР" та "ЛНР" Наталія Ніконорова та Владислав Дейнего провели зустріч у Москві з послом Північної Кореї в Росії Сін Хон Чхолем.